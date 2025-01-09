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Вест Хэм назначил тренера, который работал с Мудриком

Поттер заменил на посту Лопетеги.
Сегодня, 11:23
Грэм Поттер / Getty Images
Грэм Поттер / Getty Images

Лондонский Вест Хэм официально объявил о назначении Грэма Поттера на должность главного тренера первой команды.

Стороны подписали контракт на 2,5 года.

Англичанин сменил на должности наставника испанского специалиста Хулена Лопетеги, который был уволен за неудовлетворительные результаты. 

Последним клубом Поттера был лондонский Челси, который он покинул летом 2023 года.

В нынешнем сезоне Вест Хэм занимает 14 строчку в турнирной таблицы АПЛ.

Напомним, сенсационный лидер АПЛ интересуется игроком Ювентуса.

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