Малиновский начал тренировки с мячом

Полузащитник итальянской Дженоа Руслан Малиновский продолжает приближать свое возвращение на поле.

Как сообщает пресс-служба Дженоа, украинец приступил к тренировке с мячом. Соответствующие фото были опубликованы в соцсетях клуба.

Впрочем, стоит отметить, что Малиновский еще не тренируется в общей группе, поэтому не стоит ожидать его возвращения в ближайших матчах.

Напомним, что Руслан травмировался в сентябре прошлого года в матче против Венеции.

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