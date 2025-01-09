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Малиновский начал тренировки с мячом

Украинец перешел на новый этап восстановления.
Сегодня, 16:39
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Полузащитник итальянской Дженоа Руслан Малиновский продолжает приближать свое возвращение на поле.

Как сообщает пресс-служба Дженоа, украинец приступил к тренировке с мячом. Соответствующие фото были опубликованы в соцсетях клуба.

Впрочем, стоит отметить, что Малиновский еще не тренируется в общей группе, поэтому не стоит ожидать его возвращения в ближайших матчах.

Напомним, что Руслан травмировался в сентябре прошлого года в матче против Венеции.

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