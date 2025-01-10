Тренер сенсационного Ноттенхэма побил достижения Анчелотти и Раньери

Нуну Эшпириту Санту стал лучшим тренером месяца в шестой раз.

Тренер Ноттингема Нуну Эшпириту Санту признан тренером месяца в АПЛ.

Напомним, что под руководством португальца "лесники" выиграли пять из шести матчей в декабре, и сейчас занимают третью строчку в АПЛ.

Для Нуну это уже шестая награда тренера месяца, по этому показателю он сравнялся с Брайаном Робсоном и Сэмом Эллардайсом.

При этом португальский специалист обошел таких известных тренеров, как Карло Анчелотти, Клаудио Раньери и Эдди Хау. Лидером по количеству титулов тренера месяца остается сэр Алекс Фергюсон - 27 побед.

Ранее также Эвертон определился с главным кандидатом на пост тренера.

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