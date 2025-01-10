Еще один топ-клуб провел переговоры с представителями Рэшфорда

Барселона также подумывает об аренде.

Барселона начала переговоры с представителями Маркуса Рэшфорда, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, каталонский клуб стал следующим после Ювентуса, Милана и Боруссии, кто активно интересуется вингером Манчестер Юнайтед.

На текущий момент переговоры находится на ранней стадии и пока не стоит говорить о трансфере.

Однако, уже сейчас очевидно, что Барселона также будет выступать за аренду с правом выкупа, и, вероятней всего, за то, чтобы манкунианцы выплачивали Маркусу большую часть зарплаты.

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