Еще один топ-клуб провел переговоры с представителями Рэшфорда
Барселона также подумывает об аренде.
Барселона начала переговоры с представителями Маркуса Рэшфорда, пишет Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, каталонский клуб стал следующим после Ювентуса, Милана и Боруссии, кто активно интересуется вингером Манчестер Юнайтед.
На текущий момент переговоры находится на ранней стадии и пока не стоит говорить о трансфере.
Однако, уже сейчас очевидно, что Барселона также будет выступать за аренду с правом выкупа, и, вероятней всего, за то, чтобы манкунианцы выплачивали Маркусу большую часть зарплаты.
Ранее сообщалось, что отказ от перехода Забарного может вынудить ПСЖ продать российского голкипера.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!