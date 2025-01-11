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Миколенко получил нового тренера в Эвертоне

Мойес вернулся в клуб через 12 лет.
Сегодня, 11:30
Дэвид Мойес / Getty Images
Дэвид Мойес / Getty Images

Эвертон официально объявил о назначении на должность нового главного тренера Дэвида Мойеса.

Стороны заключили контракт до лета 2027 года.

61-летний шотландец заменил на посту Шона Дайча, который был отправлен в отставку 9 января.

Мойес уже тренировал Эвертон с 2002 по 2013 год. 

В турнирной таблице АПЛ Эвертон занимает 16 место после 18 игр.

Напомним, Вест Хэм назначил тренера, который работал с Мудриком.

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