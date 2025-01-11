Звезда Манчестер Сити попросил отпустить его из клуба

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер решил покинуть клуб.

Об этом рассказал главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола после разгромной победы над Солфордом.

По словам испанца, Уокер изучает варианты продолжения карьеры за рубежом или вовсе раздумывает повесить бутсы на гвоздь.

"Два дня назад он попросил о возможности изучить варианты игры за рубежом и завершения карьеры", – сказал испанец.

Ряд инсайдеров ранее писали, что Уокер интересен саудовским клубам, а если Сити действительно выставит защитника на трансфер, то вариантов может стать еще больше.

Ранее также сообщалось, что Барселона установила ценник на своего защитника.

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