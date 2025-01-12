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Манчестер Юнайтед провел переговоры с агентом звезды Спортинга

Гонсалу Инасиу может оказаться в АПЛ уже в январе.
Сегодня, 13:13
Гонсалу Инасиу / Getty Images
Гонсалу Инасиу / Getty Images

Манчестер Юнайтед попроубет оформить аренду защитника Спортинга Гонсалу Инасиу, пишет A Bola.

Инасиу уже давно является целью для европейских грандов, однако огромный ценник португальца отпугивал потенциальных покупателей.

Манчестер Юнайтед может попробовать оформить аренду защитника. Клуб готов заплатить 40 млн евро за Инасиу, а также включить в сделку пункт об обязательном выкупе, котоырй будет реализован в конце сезона.

Издание утверждает, что агент игрока Мигель Пиньо на этой неделе летал в Манчестер, где провел встречу с представителями манкунианцев. У агента хорошие отношения с МЮ, так как он также представляет интересы Бруну Фернандеша.

Действующий контракт Инасиу со Спортингом рассчитан до 2027 года. В текущем сезоне защитник провел 12 матчей, отличившись одним голом и двумя передачами.

Ранее также сообщалось, что Рэшфорд выбрал для себя следующий чемпионат.

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