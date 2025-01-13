Названа сумма, за которую Кварацхелия перейдет в ПСЖ

Хвича отказался оставаться в Наполи и вскоре окажется во Франции.

Футболист сборной Грузии Хвича Кварацхелия вскоре покинет Наполи.

Как сообщает ESPN, 23-летний футболист близок к тому, чтобы стать игроком ПСЖ.

Сумма трансфера составит 60–65 миллионов евро. Французский клуб не планирует включать в соглашение игроков.

Кварацхелия уже согласовал контракт с ПСЖ на пять лет.

Наполи купил хавбека игрока летом 2022 года за 10 миллионов евро из Динамо Батуми. В текущем сезоне на счету Хвичи 19 игр, в которых забил пять голов и сделал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Ольмо, Мудрика и еще двух украинцев удалили из режима карьеры EAFC25.

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