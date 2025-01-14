Немецкий гранд ведет переговоры о переходе Зинченко
Дортмундская Боруссия рассматривает возможность подписания защитника лондонского Арсенала Александра Зинченко.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, представители немецкого клуба на днях уже провели конкретные переговоры с агентом 28-летнего футболиста. Известно, что сам игрок сборной Украины также готов покинуть стан "канониров" уже во время зимнего трансферного окна.
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Отмечается, что лондонский клуб открыт к тому, чтобы отпустить украинца в Боруссию Дортмунд в аренду до конца сезона с обязательством выкупа примерно за 20 миллионов евро.
Напомним, что в нынешнем сезоне Зинченко провел за Арсенал 11 матчей во всех турнирах без результативных действий. Контракт украинца с "канонирами" рассчитан до июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что Арсенал планирует продать трех игроков, включая Зинченко.
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