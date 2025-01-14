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Немецкий гранд ведет переговоры о переходе Зинченко

Украинец может покинуть Арсенал уже во время зимнего трансферного окна.
Сегодня, 13:25
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Дортмундская Боруссия рассматривает возможность подписания защитника лондонского Арсенала Александра Зинченко.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, представители немецкого клуба на днях уже провели конкретные переговоры с агентом 28-летнего футболиста. Известно, что сам игрок сборной Украины также готов покинуть стан "канониров" уже во время зимнего трансферного окна.

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Отмечается, что лондонский клуб открыт к тому, чтобы отпустить украинца в Боруссию Дортмунд в аренду до конца сезона с обязательством выкупа примерно за 20 миллионов евро.

Напомним, что в нынешнем сезоне Зинченко провел за Арсенал 11 матчей во всех турнирах без результативных действий. Контракт украинца с "канонирами" рассчитан до июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Арсенал планирует продать трех игроков, включая Зинченко.

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