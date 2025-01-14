Немецкий гранд ведет переговоры о переходе Зинченко

Украинец может покинуть Арсенал уже во время зимнего трансферного окна.

Дортмундская Боруссия рассматривает возможность подписания защитника лондонского Арсенала Александра Зинченко.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, представители немецкого клуба на днях уже провели конкретные переговоры с агентом 28-летнего футболиста. Известно, что сам игрок сборной Украины также готов покинуть стан "канониров" уже во время зимнего трансферного окна.

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Отмечается, что лондонский клуб открыт к тому, чтобы отпустить украинца в Боруссию Дортмунд в аренду до конца сезона с обязательством выкупа примерно за 20 миллионов евро.

Напомним, что в нынешнем сезоне Зинченко провел за Арсенал 11 матчей во всех турнирах без результативных действий. Контракт украинца с "канонирами" рассчитан до июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Арсенал планирует продать трех игроков, включая Зинченко.

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