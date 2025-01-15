Анчелотти рассказал, сыграет ли Лунин против Сельты в Кубке Испании

В четверг, 16 января, мадридский Реал проведет поединок против Сельты в рамках 1/8 финала Кубка Испании.

Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти сообщил, что украинский вратарь Андрей Лунин примет участие в игре.

"Да, Лунин будет играть", - приводит слова итальянца AS.

В текущем сезоне украинский голкипер провел шесть матчей за Реал во всех турнирах, в которых пропустил восемь голов и трижды сохранил свои ворота "сухими".

Матч Реал - Сельта начнется в 22:30 по Киеву.

Напомним, апелляция Реала на дисквалификацию Винисиуса отклонена.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!