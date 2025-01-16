Итальянский клуб расторг контракт с экс-нападающим Барселоны

Жерар Деулофеу не выходил на поле два года.

Удинезе объявил о розорвании контракта с Жераром Деулофеу.

Стороны пришли к взаимному согласию, 30-летний форвард добровольно покинул итальянский клуб.

Напомним, что испанец не выходил на поле уже два года из-за последствий разрыва крестообразных связок колена.

В последний раз Деулофеу выходил на поле 23 декабря 2023 года. С тех пор, как он рассказал в официальном заявлении "ему приходится бороться с чем-то, что выходит за рамки биологии".

Ранее также сообщалось, что сборная Бельгии уволит Тедеско.

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