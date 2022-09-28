Деулофеу - о Месси: Было бы здорово увидеть победу легенды на ЧМ-2022

Нападающий Удинезе и бывший игрок Барселоны Жерар Деулофеу заявил, что был бы рад, если бы капитан сборной Аргентины Лионель Месси выиграл ЧМ-2022.

"Было бы здорово увидеть, как легендарный игрок, который столько дал Барселоне, испанскому и мировому футболу, выиграл чемпионат мира. Для болельщиков это стало бы невероятным событием.

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Но в первую очередь я пожелал бы победы Испании, а уже потом – всем остальным", – сказал Деулофеу в интервью Mundo Deportivo.

В текущем сезоне на счету Месси 4 гола и 7 ассистов в 8 матчах Лиги 1.