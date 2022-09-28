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Месси прямо во время матча с Ямайкой расписался на спине фаната, выбежавшего на поле

Аргентинец порадовал болельщика своим автографом.
Сегодня, 12:23
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images
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Капитан и нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси не отказал болельщику в автографе во время товарищеского матча с Ямайкой (3:0).

Фанат выбежал на поле и подбежал к футболисту, попросив того расписаться на спине. Спустя пару мгновений на болельщика набросились стюарды и увели его с поля.

Напомним, сам аргентинец вышел на поле лишь во втором тайме, сумев отметиться двумя голами.

Ранее сообщалось, что Месси вошел в топ-3 футболистов в истории по количеству голов за сборную.

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