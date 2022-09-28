Месси прямо во время матча с Ямайкой расписался на спине фаната, выбежавшего на поле

Капитан и нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси не отказал болельщику в автографе во время товарищеского матча с Ямайкой (3:0).

Фанат выбежал на поле и подбежал к футболисту, попросив того расписаться на спине. Спустя пару мгновений на болельщика набросились стюарды и увели его с поля.

Messi signed a fan's back after he scored a goal ✍️ pic.twitter.com/zxzHtlxeSD — ESPN FC (@ESPNFC) September 28, 2022

Напомним, сам аргентинец вышел на поле лишь во втором тайме, сумев отметиться двумя голами.

Ранее сообщалось, что Месси вошел в топ-3 футболистов в истории по количеству голов за сборную.