Месси вошел в топ-3 футболистов в истории по количествам голам за сборную

Сборная Аргентины сыграла товарищеский матч с Ямайкой, который завершился со счетом 3:0.

Дубль в составе "альбиселесте" оформил Лионель Месси, забив на 86 и 89 минуте.

Эти голы стали для него 89 и 90 в футболке "альбиселесте" соответственно.

По информации ESPNStats, Месси обошел Мохтара Дахари по количеству голов за сборную, войдя в топ-3 в истории по этому показателю.

Выше аргентинца в рейтинге только иранец Али Даеи и португалец Криштиану Роналду, забившие 109 и 117 голов за сборную.

With his 89th and 90th international goals off the bench in a friendly vs Jamaica, Lionel Messi passed Mokhtar Dahari for the 3rd-most senior international goals in men's football history.



Only Cristiano Ronaldo (117) and Ali Daei (109) have more. pic.twitter.com/hWZkig6JqH