Интер - Эмполи 3:1: обзор матча и результат игры 19.01.2025

В воскресенье, 19 января, миланский Интер принимал на своем поле Эмполи в рамках 21-го тура итальянской Серии А.

Команда Симоне Индзаги сумела успешно продолжить чемпионскую гонку, одержав победу над соперником со счетом 3:1.

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После безголевого первого тайма Интеру удалось повести в поединке только на 55-й минуте, когда отличным ударом с линии штрафной в правую девятку отличился Лаутаро Мартинес.

На 79-й минуте Дензел Дюмфрис забил второй мяч "нерадзурри", головой замкнув подачу с углового, однако Эмполи достаточно быстро сократил отставание усилиями арендованного воспитанника миланского клуба Себастьяно Эспозито. Все же последнее слово в матче осталось за хозяевами поля. Под занавес встречи Интер организовал контратаку, которую успешно завершил Маркус Тюрам.

Источник: Getty Images

Интер, набрав 47 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего Наполи на три балла и имея матч в запасе. Эмполи с 20 пунктами расположился на 14-м месте.

Статистика матча Интер - Эмполи 21-го тура чемпионата Италии

Интер - Эмполи 3:1

Голы: Л. Мартинес, 55, Дюмфрис, 79, Тюрам, 89 - Эспозито, 84

Ожидаемые голы (xG): 1.58 - 0.27

Владение мячом: 68% - 32%

Удары: 18 - 5

Удары в створ: 7 - 1

Угловые: 7 - 3

Фолы: 11 - 9

Интер: Зоммер - Павар (Дармиан, 85), де Врей, Аугусто - Дюмфрис, Барелла (Бастони, 78), Асллани, Зелински (Мхитарян, 69), Димарко - Тареми (Тюрам, 69), Мартинес (Арнаутович, 78).

Эмполи: Васкес - Де Шильо (Гогличидзе, 66), Исмайли, Вити, Пеццелла (Журковски, 83) - Гьяси, Грасси (Хендерсон, 73), Малех, Какаче (Самбия, 83) - Фаццини (Эспозито, 66) - Коломбо.

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