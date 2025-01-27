Российский тренер Черчесов уволен из сборной Казахстана
Федерация футбола Казахстана официально объявила о прекращение сотрудничества с главным тренером сборной страны Станиславом Черчесовым.
Контракт с 61-летним россиянином расторгнут по обоюдному решению сторон. Также сборную Казахстана покидает весь тренерский штаб.
Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года.
Под его руководством команда провела шесть матчей в дивизионе В Лиги наций. Казахстан пять раз проиграл и однажды сыграл вничью, разница голов - 0:15. Команда напрямую вылетела в дивизион С.
Отметим, что Черчесов несколько раз попадал в скандалы, ведь на пресс-конференциях отказывался отвечать на вопросы, заданные на казахском языке.
Напомним, тренер, выигрывавший Лигу чемпионов, может продолжить карьеру в Бразилии.
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