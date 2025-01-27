Российский тренер Черчесов уволен из сборной Казахстана

Специалист попал в несколько скандалов, а команда не смогла забить гол при его руководстве.

Федерация футбола Казахстана официально объявила о прекращение сотрудничества с главным тренером сборной страны Станиславом Черчесовым.

Контракт с 61-летним россиянином расторгнут по обоюдному решению сторон. Также сборную Казахстана покидает весь тренерский штаб.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года.

Под его руководством команда провела шесть матчей в дивизионе В Лиги наций. Казахстан пять раз проиграл и однажды сыграл вничью, разница голов - 0:15. Команда напрямую вылетела в дивизион С.

Отметим, что Черчесов несколько раз попадал в скандалы, ведь на пресс-конференциях отказывался отвечать на вопросы, заданные на казахском языке.

Напомним, тренер, выигрывавший Лигу чемпионов, может продолжить карьеру в Бразилии.

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