Шовковский подвел итоги Лиги Европы для Динамо

Наставник киевского Динамо Александр Шовковский накануне последнего матча в Лиге Европы подвел итоги турнира для его подопечных.

По словам украинского специалиста, столичный коллектив полностью провалил матчи в этом соревновании.

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«Мы откровенно провалили этот турнир, объективно говоря. Я говорил ребятам о том, что они в каждой игре должны доказывать в первую очередь то, что такое стечение обстоятельств, которое произошло - это случайность.

У нас есть свое лицо, мы можем меняться при тех или иных обстоятельствах, но желание, внутренняя мотивация команды, а также мотивация каждого игрока в отдельности должны быть на самом высоком уровне. Эта игра с турнирной точки зрения не имеет значения, а с точки зрения имиджа - имеет большое принципиальное значение.

Мы пока не подводим никаких итогов, а готовимся к игре. Поэтому эта пресс-конференция не относительно моей готовности и изменений, а относительно предстоящей игры. К каждому матчу мы готовимся отдельно, изучая соперника и нарабатывая свои моменты».

В последнем туре этапа лиги Динамо сыграет против РФШ. Матч состоится завтра, 30 января.

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