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Барселона продлила контракт с молодым талантом

Вслед за Педри каталонский клуб переподписал Гави.
Сегодня, 18:29
Гави / Getty Images
Гави / Getty Images

Барселона объявила о продлении контракта с полузащитником Гави.

Об этом сообщает официальный сайт "блаугранас".

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Новое соглашение 20-летнего футболиста с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2030 года.

Напомним, что Гави дебютировал за первую команду Барселоны в августе 2021 года. За это время он провел за каталонцев 131 матч во всех турнирах, отличившись девятью голами и 17 результативными передачами.

В текущем сезоне Гави принял участие в 20 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и три ассиста.

Ранее сообщалось, что Барселона прописала в контракте Рональда Араухо адекватные отступные.

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