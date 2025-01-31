Барселона продлила контракт с молодым талантом
Барселона объявила о продлении контракта с полузащитником Гави.
Об этом сообщает официальный сайт "блаугранас".
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Новое соглашение 20-летнего футболиста с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2030 года.
𝐖𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐥𝐨𝐧𝐠𝐬. ❤️🔥 pic.twitter.com/PDQO8XVPb5— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2025
Напомним, что Гави дебютировал за первую команду Барселоны в августе 2021 года. За это время он провел за каталонцев 131 матч во всех турнирах, отличившись девятью голами и 17 результативными передачами.
В текущем сезоне Гави принял участие в 20 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и три ассиста.
Ранее сообщалось, что Барселона прописала в контракте Рональда Араухо адекватные отступные.
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