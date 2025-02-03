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Зубков оценил свой переход в Трабзонспор из Шахтера

Украинец выбрал игровой номер в турецкой команде.
Сегодня, 18:03
Александр Зубков / ФК Трабзонспор
Александр Зубков / ФК Трабзонспор

Футболист сборной Украины Александр Зубков перебрался из Шахтера в Трабзонспор. 

Украинский вингер прокомментировал переход в состав турецкой команды.

"Хочу поблагодарить всех, кто причастен к трансферу. Я очень рад стать частью Трабзонспора, буду сражаться на поле за болельщиков этой команды. Не могу дождаться, когда начну работу", - отметил Зубков.

Александр будет выступать за турецкую команду под 22 номером.

Зубков является воспитанником Шахтера. Всего в Шахтере Александр провел 107 матчей, забил 20 мячей и отдал 22 результативных передачи. 

Вместе с командой он выиграл девять трофеев, среди которых четыре чемпионства, четыре Кубка Украины и один Суперкубок. В нынешнем сезоне полузащитник отыграл 21 матч, в которых забил семь голов и сделал шесть голевых передач.

Напомним, Манчестер Сити подпишет полузащитника Порту за колоссальную сумму.

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