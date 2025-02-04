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Практика для Лунина: Куртуа не поехал на четвертьфинал Кубок Испании

Голкипер сборной Украины получит возможность проявить себя в Копа дель Рей.
Сегодня, 16:51
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Мадридский Реал объявил заявку на 1/4 финала Кубка Испании. На матч с Леганесом 5 февраля заявлены 3 вратаря, сообщает официальный X клуба.

В список попали Андрей Лунин и голкиперы второй и третьей команд "сливочных" – Фран Гонсалес и Серхио Местре. Вне списка оказался Тибо Куртуа. Бельгиец во время подготовки к поединку ощутил дискомфорт.

Скорее всего, место в рамке займет Лунин. Украинец в нынешнем сезоне вернулся к роли дублера Куртуа. Он сыграл 7 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 10 мячей.

К слову, турецкий Трабзонспор положил глаз на Шапаренко из Динамо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа Кубок Испании Реал Мадрид Андрей Лунин

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