"Зубом меньше, раундом больше": Одноклубник Таловерова опубликовал с ним фото после матча с Ливерпулем

Никола Катич показал, какой ценой персонально ему далась победа над мерсисайдцами

В рамках 1/16 финала Кубка Англии Плимут сенсационно справился с Ливерпулем.

После игры один из героев матча Никола Катич опубликовал совместную сторис с украинцем Максимом Таловеровым.

Катич показал, какой ценой ему далась победа его команды. Во время поединка боснийцу выбили зуб в одном из эпизодов.

"Зубом меньше, раундом больше", - иронично подписал фото Никола.

Напомним, что Катич и Таловеров получили высокие оценки за матч с Ливерпулем.

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