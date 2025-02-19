Ямаль признался, хочет ли он покинуть Барселону

Испанец может перейти в ПСЖ.

Вингер Барселоны Ламин Ямаль высказался об интересе со стороны ПСЖ.

17-летний футболист заявил, что не получал предложения от французского клуба.

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"Предложение из Парижа? Я лично не получал никаких предложений".

Ямаль рассказал, что не хочет уходить из Барселоны.

"Даже если бы предложения дошли до кого-нибудь из моего окружения, они бы мне не сказали. У меня есть контракт, и я не думаю о переходе в другой клуб. Я люблю Барсу", - приводит слова игрока Фабрицио Романо в Twitter.

В текущем сезоне Ямаль забил 11 голов и отдал 13 ассистов в 32 матчах.

Ранее Ямаль назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов - это не Барселона.

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