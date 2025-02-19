Ямаль назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов - это не Барселона
Вингер Барселоны Ламин Ямаль оценил шансы команды выиграть турниры, в которых принимает участие.
По словам футболиста, Ливерпуль является главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов.
Читай также: Беллингем узнал наказание за брань в адрес арбитра
"Я всегда говорил, что победить в Суперкубке - это самое быстрое. Затем идет Кубок, а между чемпионатом и Лигой чемпионов, если можно выиграть и то, и другое, то выберу оба турнира. Я не имею никаких преимуществ.
Выиграем ли вы все титулы в этом сезоне? Это зависит от нас.
В Лиге чемпионов есть только одна команда, которая является большим фаворитом, чем мы. Это Ливерпуль, потому что они финишировали первыми. В Ла Лиге мы сейчас на первом месте. Так что все зависит от нас", - приводит слова футболиста Mundo Deportivo.
Отметим, что Барселона сразу прошла в 1/8 финала Лиги чемпионов. В турнирной таблице Ла Лиги команда опережает Реал по дополнительным показателям.
Ранее была раскрыта cумма отступных одноклубника Забарного, за которым следят европейские гранды.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!