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Футбол

Ямаль назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов - это не Барселона

Вингер каталонцев признался, что команда хочет выиграть все трофеи в сезоне.
Сегодня, 16:40
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Вингер Барселоны Ламин Ямаль оценил шансы команды выиграть турниры, в которых принимает участие.

По словам футболиста, Ливерпуль является главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов.

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"Я всегда говорил, что победить в Суперкубке - это самое быстрое. Затем идет Кубок, а между чемпионатом и Лигой чемпионов, если можно выиграть и то, и другое, то выберу оба турнира. Я не имею никаких преимуществ.

Выиграем ли вы все титулы в этом сезоне? Это зависит от нас. 

В Лиге чемпионов есть только одна команда, которая является большим фаворитом, чем мы. Это Ливерпуль, потому что они финишировали первыми. В Ла Лиге мы сейчас на первом месте. Так что все зависит от нас", - приводит слова футболиста Mundo Deportivo.

Отметим, что Барселона сразу прошла в 1/8 финала Лиги чемпионов. В турнирной таблице Ла Лиги команда опережает Реал по дополнительным показателям.

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