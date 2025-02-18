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Раскрыта сумма отступных одноклубника Забарного, за которым следят европейские гранды

Дин Хейсен может покинуть Борнмут за относительно небольшую сумму.
Сегодня, 19:50
Дин Хейсен / Getty Images
Дин Хейсен / Getty Images

Защитник Борнмута Дин Хейсен имеет в своем контракте четкую сумму отступных, сообщает 90Min.

Напомним, 19-летний испанец стал одним из главных открытий в АПЛ в текущем сезоне. Прошлым летом "вишни" выкупили Дина у Ювентуса за 15 млн евро.

Во время январского окна ходили слухи, что защитник близок то к переходу в Реал, то в Челси. Также известно об интересе со стороны Манчестер Юнайтед.

Однако ни одинз из клубов так и не сделал официальное предложение, потому Хейсен завершить текущий сезон в составе Борнмута.

Как оказалось, в контракте защитника прописана сумма отступных в 50 млн евро. На текущий момент Хейсен считается одним из лучших молодых защитников Европы, а потому его продажа принесет Борнмуту солидную сумму. Хотя в ином случае "вишни" могли бы требовать за игрока еще большую компенсацию.

Ранее также сообщалось, что английский клуб заинтересован в покупке Судакова.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут

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