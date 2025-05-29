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Футбол

Мудрик выложил фото с медалью победителя Лиги конференций

Украинец поделился фото от вице-капитана команды.
Сегодня, 08:24       Автор: Василий Войтюк

Накануне лондонский Челси выиграл финал Лиги конференций и завоевал очередной европейский трофей.

На награждении команды отсутствовал украинский вингер Михаил Мудрик, который сейчас ожидает принятия решения о своей дисквалификации из-за положительных допинг-проб.

Тем не менее, в Instagram Мудрик сделал репост фото полузащитника Енцо Фернандеса, на котором они вдвоем стоят во время празднования победы лондонцами, при чем на шее Мудрика висит медаль победителя. 

Не известно, досталась ли личная медаль Михаилу или же он просто примерил награду Энцо Фернандеса.

На ISPORT можна посмотреть видео обзор финального поединка Лиги конференций между Челси и Бетисом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик

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Видео

Бетис - Челси: обзор финала Лиги конференций
Бетис - Челси: обзор финала Лиги конференций

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