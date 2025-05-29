УЕФА определил лучшего игрока финала Лиги конференций

В рамках финального матча Лиги Конференций-2024/25, лондонский Челси обыграл испанский Бетис.

Официальный сайт УЕФА сообщил, что лучшим игроком этого противостояния был признан атакующий полузащитник "пенсионеров" Коул Палмер.

Англичанин в этом поединке оформил два ассиста на партнеров при первом и втором голе, которые и стали решающими.

После матча во время празднования триумфа к команде присоединился украинский полузащитник Михаил Мудрик.

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