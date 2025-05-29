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Футбол

Четверка триумфаторов, лучший игрок и бомбардир попали в символическую сборную Лиги конференций

УЕФА представил команду турнира по итогам сезона-2024/25.
29 мая, 21:55       Автор: Игорь Мищук
Челси выиграл Лигу конференций / Getty Images
Челси выиграл Лигу конференций / Getty Images

Лондонский Челси накануне стал триумфатором Лиги конференций, одержав в финале разгромную победу со счетом 4:1 над Бетисом.

После решающего поединка УЕФА на своем официальном сайте представил символическую сборную турнира по итогам сезона-2024/2025.

В команду попали четыре представителя Челси и три исполнителя из команды-финалиста, среди которых лучший игрок нынешнего розыгрыша Лиги конференций - полузащитник Бетиса Иско.

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Также в одиннадцатке присутствует лучший бомбардир турнира нападающий польской Ягеллонии Афимико Пулулу, на счету которого восемь голов.

Символическая сборная Лиги конференций

  • Вратарь: Филип Йоргенсен (Челси).
  • Защитники: Юссуф Сабали (Бетис), Тосин Адарабиойо (Челси), Натан (Бетис), Робин Госенс (Фиорентина).
  • Полузащитники: Свит Сешлар (Целье), Иско (Бетис), Энцо Фернандес (Челси).
  • Нападающие: Коул Палмер (Челси), Афимико Пулулу (Ягеллония), Токмак Нгуйен (Юргорден).

Ранее сообщалось, что Челси установил историческое достижение после победы в Лиге конференций.

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