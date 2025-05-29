Четверка триумфаторов, лучший игрок и бомбардир попали в символическую сборную Лиги конференций

Лондонский Челси накануне стал триумфатором Лиги конференций, одержав в финале разгромную победу со счетом 4:1 над Бетисом.

После решающего поединка УЕФА на своем официальном сайте представил символическую сборную турнира по итогам сезона-2024/2025.

В команду попали четыре представителя Челси и три исполнителя из команды-финалиста, среди которых лучший игрок нынешнего розыгрыша Лиги конференций - полузащитник Бетиса Иско.

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Также в одиннадцатке присутствует лучший бомбардир турнира нападающий польской Ягеллонии Афимико Пулулу, на счету которого восемь голов.

Символическая сборная Лиги конференций

Вратарь : Филип Йоргенсен (Челси).

: Филип Йоргенсен (Челси). Защитники : Юссуф Сабали (Бетис), Тосин Адарабиойо (Челси), Натан (Бетис), Робин Госенс (Фиорентина).

: Юссуф Сабали (Бетис), Тосин Адарабиойо (Челси), Натан (Бетис), Робин Госенс (Фиорентина). Полузащитники : Свит Сешлар (Целье), Иско (Бетис), Энцо Фернандес (Челси).

: Свит Сешлар (Целье), Иско (Бетис), Энцо Фернандес (Челси). Нападающие: Коул Палмер (Челси), Афимико Пулулу (Ягеллония), Токмак Нгуйен (Юргорден).

👕✨ The UEFA Technical Observer Group has selected its 2024/25 UEFA Conference League Team of the Season...#UECL pic.twitter.com/XnZGaAlahv — UEFA Conference League (@Conf_League) May 29, 2025

Ранее сообщалось, что Челси установил историческое достижение после победы в Лиге конференций.

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