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Футбол

Лидер финалиста Лиги конференций стал лучшим игроком турнира

Полузащитник Бетиса Иско удостоился признания.
29 мая, 19:27       Автор: Игорь Мищук
Иско / Getty Images
Иско / Getty Images

Челси накануне одержал победу в Лиге конференций, разгромив в финальном матче со счетом 4:1 Бетис.

Лучшим игроком турнира в сезоне-2024/25 был признан полузащитник испанской команды Иско, который отличился голевой передачей в решающем поединке с лондонцами.

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Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Всего на счету 33-летнего футболиста два забитых мяча и три ассиста в девяти матчах нынешнего розыгрыша еврокубкового турнира.

Напомним, что лучшим бомбардиром Лиги конференций стал форвард польского клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бетис иско

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