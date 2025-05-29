Лидер финалиста Лиги конференций стал лучшим игроком турнира
Полузащитник Бетиса Иско удостоился признания.
Челси накануне одержал победу в Лиге конференций, разгромив в финальном матче со счетом 4:1 Бетис.
Лучшим игроком турнира в сезоне-2024/25 был признан полузащитник испанской команды Иско, который отличился голевой передачей в решающем поединке с лондонцами.
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Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Всего на счету 33-летнего футболиста два забитых мяча и три ассиста в девяти матчах нынешнего розыгрыша еврокубкового турнира.
Напомним, что лучшим бомбардиром Лиги конференций стал форвард польского клуба.
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