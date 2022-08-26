Стали известны соперники Днепра-1 на групповом этапе Лиги конференций

Днепровская команда будет единственным представителем Украины в третьем по значимости турнире Европы.

В пятницу, 26 августа, в Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций сезона-2022/23.

Единственным представителем Украины на этой стадии турнира будет спортивный клуб Днепр-1, который попал в четвертую корзину.

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По итогам жеребьевки группового этапа Лиги конференций Днепр-1 попал в квартет , в котором из первой корзины ему достался АЗ , из второй Аполлон , а из третьей Вадуц

Отметим, что групповой этап Лиги конференций начнется 8 сентября и закончится 3 ноября.