Аполлон - Днепр-1: прогноз на матч квалификации Лиги конференций

Команды встретятся во втором туре группового этапа Лиги конференций-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В четверг, 15 сентября, спортивный клуб Днепр-1 сыграет с Аполлоном во втором туре группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2022/23.

Поединок состоится в кипрском городе Лимасол на стадионе Цирион Атлетик. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

По мнению экспертов, в предстоящем поединке гораздо больше шансов на победу у хозяев поля.

Прогноз на матч Аполлон - Днепр-1

На победу кипрской команды можно поставить с коэффициентом 1,96, в то время как триумф украинской команды оценили в 3,90.

На ничью в этом поединке принимают ставки с коэффициентом 3,50.

Аналитики также считают, что предстоящий матч завершится вничью. На счет 1:1 что можно поставить с коэффициентом - 7,10, минимальная победа Аполлона оценивается - в 7,20, а победа подопечных Алекснадра Кучера со счетом 1:0 - 10,50.

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Отметим, что ранее команды ни разу не играли между собой.

Напомним, в первом туре группового этапа Днепр-1 минимально уступил АЗ, а Аполлон, будучи в гостях, сыграл вничью с Вадуцом - 0:0.