Аполлон - Днепр-1: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
В четверг, 15 сентября, Днепр-1 продолжит выступление на групповом этапе розыгрыша Лиги конференций сезона-2022/23.
Во втором туре групповой стадии соперником команды Александра Кучера станет представитель чемпионата Кипра - Аполлон.
Матч второго тура группового раунда Лиги конференций Аполлон - Днепр-1 состоится в кипрском городе Лимасол на стадионе Цирион Атлетик. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция матча Аполлон - Днепр-1
Будет доступна в этой новости 15 сентября, начиная с 19:45 по Киеву.
Днепровский клуб впервые в истории выступает на групповом этапе еврокубкового турнира. Днепр-1 и Аполлон попали в группу E Лиги конференций, где их соперниками также являются АЗ (Нидерланды) и Вадуц (Лихтенштейн).
По мнению экспертов, фаворитом матча между кипрским и украинским клубами является Аполлон.
Команда Александра Кучера в первом туре турнира минимально уступила АЗ, а Аполлон, будучи в гостях, сыграл вничью с Вадуцом - 0:0.
В следующем туре Лиги конференций Днепр-1 сыграет против против Вадуца, а Аполллон - АЗ. Матчи пройдут 6 октября.