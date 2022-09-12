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Аполлон - Днепр-1: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Команды встретятся в матче второго тура группового этапа Лиги конференций-2022/23. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 14:15
Днепр-1 / СК Днепр-1
Днепр-1 / СК Днепр-1
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В четверг, 15 сентября, Днепр-1 продолжит выступление на групповом этапе розыгрыша Лиги конференций сезона-2022/23.

Во втором туре групповой стадии соперником команды Александра Кучера станет представитель чемпионата Кипра - Аполлон.

Матч второго тура группового раунда Лиги конференций Аполлон - Днепр-1 состоится в кипрском городе Лимасол на стадионе Цирион Атлетик. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Аполлон - Днепр-1

Будет доступна в этой новости 15 сентября, начиная с 19:45 по Киеву.

Днепровский клуб впервые в истории выступает на групповом этапе еврокубкового турнира. Днепр-1 и Аполлон попали в группу E Лиги конференций, где их соперниками также являются АЗ (Нидерланды) и Вадуц (Лихтенштейн).

По мнению экспертов, фаворитом матча между кипрским и украинским клубами является Аполлон.

Команда Александра Кучера в первом туре турнира минимально уступила АЗ, а Аполлон, будучи в гостях, сыграл вничью с Вадуцом - 0:0.

В следующем туре Лиги конференций Днепр-1 сыграет против против Вадуца, а Аполллон - АЗ. Матчи пройдут 6 октября.

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