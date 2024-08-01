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Полесье - Олимпия 1:2 видео голов и обзор матча Лиги конференций

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Сегодня, 21:53
Полесье - Олимпия / ФК Полесье
Полесье - Олимпия / ФК Полесье

В четверг, 1 августа, прошел ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций, в котором сыграли Полесье и Олимпия.

Украинский коллектив открыл счет на первой минуте после удачного удара Богдана Кушниренко.

Через несколько минут словенский коллектив сравнял счет благодаря голу Флоруца.

Финальную точку в матче поставил игрок Олимпии Дурдов, забив в компенсированное время.

Видео голов и обзор матча Полесье - Олимпия:

Полесье - Олимпия 1:2 (по сумме двух матчей 1:4)
Голы: Кушниренко (1) - Флоруц (11), Дурдов (90+3).

Полесье: Кудрик - Тейлор (Смоляков, 56), Чоботенко, Сарапий, Михайличенко - Таллес (Козак, 68), Кушниренко (Мустафаев, 90+1), Крушинский (Пайшао, 56) - Гуцуляк, Бристрич (Будковский, 68), Назаренко.

Олимпия: Видовшек - Силва, Ратник, Мухамедбегович, Суалехе - Доффо, Агба (Талиссон, 90+4), Флоруц (Брест, 70), Швайцер (Пинто, 64), Бултам (Мотика, 64) - Коич (Дурдов, 64).

Предупреждение: Михайличенко - Флоруц.

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