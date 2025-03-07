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Ребров рассказал, когда объявит заявку на матч с Бельгией

Тренер ждет окончания 20-го тура УПЛ.
Сегодня, 13:49
Сергей Ребров / УАФ
Сергей Ребров / УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, когда объявит заявку на матч с Бельгией.

Напомним, наша команда встретится с бельгийцами в стыковых матчах Лиги наций за выход в дивизион А.

Ребров заявил, что ситуация в команде непростая из-за травм и недостаточного игрового времени. А потому на некоторых позициях все еще есть вопросы.

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"Есть несколько позиций, где мы еще на 100% не определились. К сожалению, есть травмированные и футболисты, которые получают недостаточно игрового времени.

Есть еще несколько дней, продолжается 20-й тур чемпионата Украины, и уже после его завершения мы объявим состав на матчи с Бельгией", - сказал Ребров в эфире официального телеканала Полесье.

Напомним, что прогноз на матч Украина - Бельгия доступен на нашем сайте.

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