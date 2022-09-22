Ярмоленко: Впереди две игры, все остается в наших руках

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение от Шотландии в матче Лиги наций (0:3) и ситуацию в группе.

"Как я и говорил на предматчевой пресс-конференции, мы играли против сильного соперника. Знали его сильные качества, но нам многое не удалось. По горячим следам сложно говорить, что именно не получилось в плане тактики. Я думаю, что мы разберем эту игру и сделаем выводы. Поздравляю сборную Шотландии с заслуженной победой. Однако в нашей группе еще ничего не завершено, нужно сохранять настроение на борьбу. Впереди две игры, все остается в наших руках. Надо выходить и побеждать в двух матчах, потом будем смотреть, что и как.

Я думаю, что у тренерского штаба не должно быть и не будет никаких вопросов к ребятам о самоотдаче. Все отдавались, но это футбол, такое случается. Надо поднять голову, двигаться, не сдаваться, все будет хорошо. Впереди две игры и все в наших руках.

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Было видно, что шотландцы сменили тактику, играли по-другому, не давали нам спокойно разыгрывать мяч, как это было в предыдущей игре три месяца назад. Где-то они нашли противодействие нашим сильным качествам. Во втором тайме мы подстраивались под их действия, пошла эмоциональная игра. А это их стихия - без контроля мяча, атака на атаку. Хотя у нас не было много атак, мы теряли мяч на своей половине поля, что и требовалось сопернику. После наших ошибок шотландцы создавали свои опасные моменты.

Ничего еще не завершено, впереди две игры. Надо сделать выводы, посмотреть, что мы делали не так. Что-то нужно улучшить, чтобы лучше выходить из обороны, когда нас прессингуют, потому что и в игре с Ирландией команда соперника хорошо прессинговала. Нужно посидеть, подумать, сделать выводы. Конечно, мы поддерживаем друг друга. Так всегда было и так всегда будет", - приводит слова Ярмоленко официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Шотландия - Украина (3:0).