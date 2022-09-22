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Петраков: Выигрывает команда, а проигрывает один человек – главный тренер

Специалист подвел итоги поражения от Шотландии.
Сегодня, 07:24
Александр Петраков / Getty Images
Александр Петраков / Getty Images
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Главный тренер украинской сборной Александр Петраков высказался о крупном поражении Шотландии (0:3) в рамках группового этапа Лиги наций.

По словам специалиста, команда не смогла показать максимум, ведь имеет кадровые проблемы.

"У нас нет основных игроков, получивших травмы. Дал шанс сыграть другим футболистам. Сейчас вижу, что они еще не могут заменить лидеров, которых нет. Зинченко, Забарный, Шапаренко, Миколенко, Бущан, хотя Трубин сыграл неплохо. Остальные неудачно сыграли, поэтому команда выглядела… первый тайм еще выглядела, а во втором тайме столько брака.

Таки, знаете, наш футбол отличается. Эти ребята играют в АПЛ. Вчера на тренировках увидел что-то не то, остановил занятия, поговорил, но ничего не вышло. Мы проиграли 0:3".

Петраков оценил перспективы сборных Шотландии и Украины в группе.

"Могу сказать за свою команду. Мы разберем игру, еще ничего не проиграли. Еще будет матч, можем взять реванш. Сейчас важнее игра в Ереване. Еще есть 2 матча, с оптимизмом смотрю в будущее. Сделаем все возможное, чтобы занять первое место".

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Наставник рассказал о замене Степаненко в перерыве, а также выборе центрального защитника.

"У него была желтая карточка. Я с ним пообщался в перерыве, решил поменять. Дилемма существует всегда. Бондарь вышел в «основе» вместе с Матвиенко. Я решил сыграть таким составом. Все решаете главный тренер. Выигрывает команда, а проигрывает один человек - главный тренер. Это моя вина".

Специалист подтвердил, что он попросил о переносе очередного тура чемпионата Украины.

"Я говорил об этом, поскольку мы играем вне дома. У нас в стране идет война, вы знаете об этом? Нам нужно провести игру, сесть в поезд или автобус. Уже не так, как раньше, когда мы сели в самолет и улетели", - сказал Петраков на послематчевой пресс-конференции.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Шотландия - Украина.

Источник: УАФ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Сборная Украины сборная Шотландии Лига наций Александр Петраков
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