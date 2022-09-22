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Шотландия - Украина 3:0: видео голов и обзор матча

Вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Сегодня, 01:04
Шотландия - Украина
Шотландия - Украина
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В рамках перенесенной встречи первого тура группового этапа Лиги наций сборная Шотландии приняла Украину на Хэмпден Парк

Коллектив Александра Петракова долгое время удерживал ничейный результат, но все же в конце "посыпался".

На 70 минуте забил Джон МакГин, а затем дублем на 81 и 87 минуте соответственно отличился Лэндон Дайкс.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шотландия - Украина.

Шотландия – Украина 3:0
Голы: Макгинн, 70, Дайкс, 80, 87

Шотландия: Гордон – Паттерсон (Гики, 26), Мактоминей, Генри, Маккена, Тирни (Тэйлор, 86) – С. Армстронг (Фрейзер, 76), Макгинн, Макгрегор, Кристи (Маклин, 85) – Адамс (Дайкс, 77).

Украина: Трубин – Караваев, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко (Сидорчук, 46), Малиновский, Пихаленок (Игнатенко, 84) – Ярмоленко (Цыганков, 67), Довбик (Яремчук, 67), Мудрик (Зубков, 83)

Предупреждения: Степаненко, Бондарь, Сидорчук, Малиновский

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Украина шотландия Лига наций
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Шотландия - Украина 3:0: видео голов и обзор матча
Шотландия - Украина 3:0: видео голов и обзор матча

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