Шотландия - Украина 3:0: видео голов и обзор матча
В рамках перенесенной встречи первого тура группового этапа Лиги наций сборная Шотландии приняла Украину на Хэмпден Парк
Коллектив Александра Петракова долгое время удерживал ничейный результат, но все же в конце "посыпался".
На 70 минуте забил Джон МакГин, а затем дублем на 81 и 87 минуте соответственно отличился Лэндон Дайкс.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шотландия - Украина.
Шотландия – Украина 3:0
Голы: Макгинн, 70, Дайкс, 80, 87
Шотландия: Гордон – Паттерсон (Гики, 26), Мактоминей, Генри, Маккена, Тирни (Тэйлор, 86) – С. Армстронг (Фрейзер, 76), Макгинн, Макгрегор, Кристи (Маклин, 85) – Адамс (Дайкс, 77).
Украина: Трубин – Караваев, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко (Сидорчук, 46), Малиновский, Пихаленок (Игнатенко, 84) – Ярмоленко (Цыганков, 67), Довбик (Яремчук, 67), Мудрик (Зубков, 83)
Предупреждения: Степаненко, Бондарь, Сидорчук, Малиновский