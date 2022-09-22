Миколенко вернулся в общую группу перед матчем с Арменией

Защитник сборной Украины будет готовиться к предстоящему поединку Лиги наций.

Тренерский штаб сборной Украины в предстоящем матче Лиги наций против Армении сможет рассчитывать на защитника Виталия Миколенко.

Игрок Эвертона залечил небольшую травму и будет готов принять участие в выездном поединке с армянами.

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Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, микроповреждение Миколенко оказалось несерьезным - врачи сборной сняли небольшое воспаление мышцы. Защитник уже тренируется в общей группе.

Напомним, что матч пятого тура Лиги наций Армения - Украина состоится в субботу, 24 сентября, в Ереване на Республиканском стадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций Армения - Украина.