iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Армения - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Команды встретятся в рамках группового раунда Лиги наций. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 14:00
Армения - Украина / Getty Images
Армения - Украина / Getty Images
0 0 0

В субботу, 24 сентября, национальная сборная Украины проведет очередной матч группового раунда Лиги наций, где ее соперником станет армянская команда.

Поединок Лиги наций Армения - Украина состоится на Республиканском стадионе в Ереване. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Армения - Украина

Будет доступна в этой новости 24 сентября, начиная с 16:00 по Киеву.

Команды уже встречались ранее в этом году в рамках группового этапа Лиги накций. Тогда Украина одержала уверенную победу со счетом 3:0.

Читай также: Армения - Украина: где смотреть матч Лиги наций

В рамках Лиги наций обе команды сыграли по четыре матча: Армения идет последней с тремя баллами, а Украина - второй с 7 очками. 

В турнире Армения сумела обыграть лишь Ирландию (1:0), а остальные встречи проиграть - Украине (0:3) и дважды Шотландии (1:4 и 0:2).

Сборная Украины, кроме победы над Арменией, имеет на своем счету победу над Ирландией (1:0), ничью с ирландской сборной (1:1) и крупное поражение от Шотландии (0:3).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: смотреть Сборная Украины сборная Ирландии Лига наций онлайн-трансляция
0 0 0

Статьи по теме

Армения - Украина: где смотреть матч Лиги наций Армения - Украина: где смотреть матч Лиги наций
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
Петраков довызвал защитника Днепра-1 в сборную Украины Петраков довызвал защитника Днепра-1 в сборную Украины
Реал намерен подписать новый контракт с Модричем Реал намерен подписать новый контракт с Модричем
Помочь журналистам

Видео

Шотландия - Украина 3:0: видео голов и обзор матча
Шотландия - Украина 3:0: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров

Последние новости

Европа16:55
Реал намерен подписать новый контракт с Модричем
Европа16:30
Ювентус и ПСЖ поспорят за подписание Канте
Бокс16:06
Бокс: расписание боев
Европа15:50
Дембеле: Я потратил впустую 5 лет – был молод, как и любой человек
Европа15:23
Президент УЕФА опроверг слухи о возможном проведении матчей Лиги чемпионов вне Европы
Европа14:57
Традиция соблюдена: Алькантара посетил один из главных праздников Германии
Бокс14:50
Боб Арум: Страсть Канело к гольфу является проблемой
Бокс14:45
"Побуцкают друг друга": Усик - о возможном бое между Фьюри и Джошуа
Европа14:23
Дженоа объявила о расторжении контракта с Шевченко
Европа14:20
Кьеллини выступил в защиту Магуайра после многочисленной критики в адрес англичанина
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK