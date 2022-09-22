Армения - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Команды встретятся в рамках группового раунда Лиги наций. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

В субботу, 24 сентября, национальная сборная Украины проведет очередной матч группового раунда Лиги наций, где ее соперником станет армянская команда.

Поединок Лиги наций Армения - Украина состоится на Республиканском стадионе в Ереване. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Армения - Украина

Будет доступна в этой новости 24 сентября, начиная с 16:00 по Киеву.

Команды уже встречались ранее в этом году в рамках группового этапа Лиги накций. Тогда Украина одержала уверенную победу со счетом 3:0.

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В рамках Лиги наций обе команды сыграли по четыре матча: Армения идет последней с тремя баллами, а Украина - второй с 7 очками.

В турнире Армения сумела обыграть лишь Ирландию (1:0), а остальные встречи проиграть - Украине (0:3) и дважды Шотландии (1:4 и 0:2).

Сборная Украины, кроме победы над Арменией, имеет на своем счету победу над Ирландией (1:0), ничью с ирландской сборной (1:1) и крупное поражение от Шотландии (0:3).