Лига наций: Нидерланды на выезде одолели Польшу, Бельгия победила Уэльс

Нидерландцы продолжают лидировать в группе, бельгийцы отстают на три очка.

В четверг, 22 сентября, были сыграны два матча пятого тура в группе 4 Дивизиона А Лиги наций.

В поединке в Варшаве сборная Польши принимала лидеров группы - Нидерланды. Подопечные Луи ван Гала сумели справиться с хозяевами поля, одержав победу со счетом 2:0.

В первом тайме нидерландцы вышли вперед усилиями Коди Гакпо, а во второй половине встречи преимущество гостей закрепил Стивен Бергвейн.

Польша - Нидерланды 0:2

Голы: Гакпо, 14, Бергвейн, 60

Польша: Щенсны - Беднарек, Глик, Кивйор - Франковский (Берешинский, 79), Криховяк, Линетти (Милик, 46), Залевский (Скурас, 70) - Шиманский (Клих, 70), Зелинский (Леговский, 86) - Левандовски

Нидерланды: Пасвер - Тимбер, ван Дейк, Аке - Думфрис, Копмайнерс (Берхгюйс, 6, Тейлор, 75), де Йонг (де Рон, 46), Блинд - Гакпо - Бергвейн (Вегхорст, 75), Депай (Янссен 52)

Предупреждения: Щенсны, 85 - Аке, 32, Гакпо, 61, Янссен, 82, Вегхорст, 85

Бельгия обыграла Уэльс / Источник: Getty Images

В параллельном матче квартета сборная Бельгии в Брюсселе обыграла со счетом 2:1 Уэльс.

После первого тайма хозяева поля вели в два мяча благодаря результативным ударам Кевина Де Брюйне и Миши Батшуайи. Валлийцы после перерыва сумели только сократить отставание стараниями Киффера Мура, но не отыграться.

Бельгия - Уэльс 2:1

Голы: Де Брюйне, 10, Батшуайи, 37 - Мур, 50

Польша: Щенсны - Беднарек, Глик Кипотр - Франковский (Берешинский, 79), Криховяк, Линетти (Милик, 46), Залевский (Скурас, 70) - Шиманский (Клих, 70), Зелинский (Леговский, 86) - Левандовски

Нидерланды: Пасвер - Тимбер, ван Дейк, Аке - Думфрис, Копмайнерс (Берхгюйс, 6, Тейлор, 75), де Йонг (де Рон, 46), Блид - Гакпо - Бергвейн (Вегхорст, 75), Депай (Янссен 52)

Предупреждения: Щенсны, 85 - Аке, 32, Гакпо, 61, Янссен, 82, Вегхорст, 85

После пяти сыгранных туров Нидерланды с 13 очками лидируют в группе, опережая Бельгию на три балла. Польша идет третьей с четырьмя пунктами, имея преимущество над Уэльсом в три очка.