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Франция - Австрия 2:0 Видео голов и обзор матча Лиги наций

Представляем вашему вниманию видео голов первого победного поединка французов в своей группе.
Сегодня, 00:36
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images
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В Париже на Стад де Франс в рамках пятого тура Лиги наций в группе А1 состоялся матч между Францией и Австрией. Победу праздновали подопечные Дидье Дешама со счетом 2:0.

Первая победа французов в нынешнем розыгрыше турнира стала возможной, благодаря голам в исполнении Килиана Мбаппе и Оливье Жиру, который записал на свой счет очередное достижение.

Обзор матча:

Франция - Австрия 2:0
Голы: Мбаппе, 56, Жиру, 65.

Франция: Меньян (Ареоля, 46) - Кунде (Салиба, 23), Варан, Бадиашиль - Клаусс, Чуамени, Фофана, Менди - Жиру (Нкунку, 78), Гризманн (Дембеле, 78), Мбаппе (Коло Муани, 90+1).

Австрия: Пенц - Триммель, Лингарт, Алаба (Пош, 69), Вобер - Забитцер (Шмид, 69), Шлягер, Зайвальд, Вайманн (Любичич, 50) - Арнаутович (Грегорич, 64), Онисиво (Баумгартнер, 64).

Предупреждение: Вайманн.

Источник: MEGOGO

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