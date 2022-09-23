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Жиру стал самым возрастным автором гола в истории сборной Франции

К тому же форвард приближается к многолетнему рекорду Тьерри Анри.
Сегодня, 00:01
Оливье Жиру / Getty Images
Оливье Жиру / Getty Images
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В четверг, 22 сентября, в Париже на Стад де Франс состоялся матч пятого тура Лиги наций группы А1, в котором сборная Франции встретилась со сборной Австрии. Встреча завершилась уверенной победой хозяев поля со счетом 2:0.

Второй гол французов забил нападающий Милана Оливье Жиру. Согласно Opta, благодаря данному взятию ворот Оливье стал самым возрастным автором гола в истории сборной Франции. Ранее рекорд принадлежал левому защитнику Роже Маршу, игравшему в 1940-1960-х годах.

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Марш забил в возрасте 35 лет и 287 дней, Жиру отметился в воротах соперника, когда ему исполнилось 35 лет и 357 дней.

Этот гол стал для Оливье уже 49-м в футболке "ле бле" - больше только у Тьерри Анри, на счету которого 51 гол.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол франция сборная Франции Оливье Жиру Лига наций
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