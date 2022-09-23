Петраков оценил шансы Украины и Армении в матче Лиги наций

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков вспомнил недавнее поражение от Шотландии в Лиге наций и прокомментировал предстоящий выездной матч турнира против Армении.

"Что не удалось в матче против шотландцев? Я уже говорил о том, что у Украины не так много исполнителей. Нам очень тяжело играть, когда выпадают три-четыре футболиста. Вышедшие ребята очень старались, но они пока не готовы играть на таком уровне. Мы противостояли команде, где все выступают в АПЛ. Я не могу сказать, что нам не повезло - на этот раз соперник переиграл нас.

После июньского поединка с Шотландией Стив Кларк говорил то же о нас, а сейчас я скажу, что они переиграли нас. Шотландцы превзошли нас в желании. Многие из ребят были не готовы. Им об этом говорили, настраивали. Однако это Лига наций. Право на ошибку имеют все. Это футбол, это спорт.

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Я смотрел много поединков армянской сборной, у нее хороший тренер, испанский специалист. Соперник будет играть на домашнем стадионе. Вы знаете, что мы сейчас не можем играть дома - всегда играем на выезде. Потому я расцениваю шансы в завтрашней игре как 50 на 50", - сказал Петраков на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что матч пятого тура Лиги наций Армения - Украина состоится в субботу, 24 сентября, в Ереване на Республиканском стадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций Армения - Украина.