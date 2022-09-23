iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Миколенко сможет сыграть в матче Лиги наций против Армении

Тренер сборной Украины подтвердил, что защитник восстановился после повреждения.
Сегодня, 16:25
Александр Петраков и Виталий Миколенко / Getty Images
Александр Петраков и Виталий Миколенко / Getty Images
0 0 0

Защитник Эвертона Виталий Миколенко готов принять участие в предстоящем поединке сборной Украины в Лиге наций против Армении.

Об этом сообщил главный тренер украинской национальной команды Александр Петраков на предматчевой пресс-конференции.

"Кадровая ситуация у нас хорошая. У нас 24 игрока, из которых три голкипера. В пять утра прилетел Эдуард Сарапий. Миколенко здоров, его ничего не беспокоит. Все здоровы, все хорошо.

Читай также: Миколенко вернулся в общую группу перед матчем с Арменией

Расскажу, почему довызвал Сарапия. У нас восемь желтых карточек. Следующая карточка - и будет игрок пропускать матч с Шотландией. А с Арменией будет нервная игра, потому что обеим командам нужны очки. Тренер должен думать наперед", - сказал Петраков.

Напомним, что матч пятого тура Лиги наций Армения - Украина состоится в субботу, 24 сентября, в Ереване на Республиканском стадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций Армения - Украина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Лига наций сборная Армении Александр Петраков Виталий Миколенко
0 0 0

Статьи по теме

Петраков оценил шансы Украины и Армении в матче Лиги наций Петраков оценил шансы Украины и Армении в матче Лиги наций
Президент ПСЖ: Суперлиги нет и никогда не будет Президент ПСЖ: Суперлиги нет и никогда не будет
Трубин, Судаков и Ванат - в старте на матч против Словакии U-21 Трубин, Судаков и Ванат - в старте на матч против Словакии U-21
Назарина: Приятно присоединиться к Шахтеру, я буду отдавать все силы для новых побед команды Назарина: Приятно присоединиться к Шахтеру, я буду отдавать все силы для новых побед команды
Помочь журналистам

Видео

Армения - Украина: видео онлайн-трансляция предматчевой пресс-конференции Александра Петракова
Армения - Украина: видео онлайн-трансляция предматчевой пресс-конференции Александра Петракова

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров

Последние новости

Европа18:21
Президент ПСЖ: Суперлиги нет и никогда не будет
Европа18:14
Трубин, Судаков и Ванат - в старте на матч против Словакии U-21
Европа17:53
Назарина: Приятно присоединиться к Шахтеру, я буду отдавать все силы для новых побед команды
ММА17:41
Нейт Диаз рассказал, против кого хотел бы провести следующий бой
Европа17:24
Бавария интересуется Луниным
Европа17:22
Барселона проведет переговоры с де Йонгом о снижении зарплаты
Лига наций16:59
Петраков оценил шансы Украины и Армении в матче Лиги наций
Лига наций16:25
Миколенко сможет сыграть в матче Лиги наций против Армении
Бокс15:58
"Воткну тебе кулак в ухо, маленькая сосиска": Фьюри дерзко обратился к Усику
Украина15:34
Динамо пыталось купить нападающего Сент-Этьена
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK