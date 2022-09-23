Миколенко сможет сыграть в матче Лиги наций против Армении

Защитник Эвертона Виталий Миколенко готов принять участие в предстоящем поединке сборной Украины в Лиге наций против Армении.

Об этом сообщил главный тренер украинской национальной команды Александр Петраков на предматчевой пресс-конференции.

"Кадровая ситуация у нас хорошая. У нас 24 игрока, из которых три голкипера. В пять утра прилетел Эдуард Сарапий. Миколенко здоров, его ничего не беспокоит. Все здоровы, все хорошо.

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Расскажу, почему довызвал Сарапия. У нас восемь желтых карточек. Следующая карточка - и будет игрок пропускать матч с Шотландией. А с Арменией будет нервная игра, потому что обеим командам нужны очки. Тренер должен думать наперед", - сказал Петраков.

Напомним, что матч пятого тура Лиги наций Армения - Украина состоится в субботу, 24 сентября, в Ереване на Республиканском стадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций Армения - Украина.