Армения - Украина: команды определились, в каких формах проведут матч Лиги наций
Соперники выбрали комплекты экипировки для будущего поединка.
В субботу, 24 сентября, сборная Украины в матче пятого тура Лиги наций сыграет на выезде с Арменией.
Поединок состоится в Ереване на Республиканском стадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, перед игрой на совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было определено, что сборная Украины сыграет в желтом комплекте формы. Армяне проведут встречу в красной экипировке.
Напомним, ранее главный тренер украинской национальной сборной Александр Петраков огласил заявку команды на поединок с Арменией.
На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций Армения - Украина.