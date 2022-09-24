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Армения - Украина: команды определились, в каких формах проведут матч Лиги наций

Соперники выбрали комплекты экипировки для будущего поединка.
Сегодня, 11:14
Сборная Украины сыграет на выезде с Арменией / Getty Images
Сборная Украины сыграет на выезде с Арменией / Getty Images
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В субботу, 24 сентября, сборная Украины в матче пятого тура Лиги наций сыграет на выезде с Арменией.

Поединок состоится в Ереване на Республиканском стадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, перед игрой на совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было определено, что сборная Украины сыграет в желтом комплекте формы. Армяне проведут встречу в красной экипировке.

Источник: УАФ

Источник: УАФ

Напомним, ранее главный тренер украинской национальной сборной Александр Петраков огласил заявку команды на поединок с Арменией.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций Армения - Украина.

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