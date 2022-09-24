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Без вызванного новичка, но с Забарным: Сборная Украины огласила заявку на матч с Арменией

Александр Петраков определился со списком игроков на предстоящий поединок Лиги наций.
Сегодня, 09:40
Сборная Украины / SNS Group
Сборная Украины / SNS Group
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В субботу, 24 сентября, сборная Украины в матче пятого тура Лиги наций встретится на выезде с Арменией.

Накануне игры главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков огласил список игроков, которые смогут принять участие в поединке.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, из находящихся на подготовительном сборе футболистов в заявку не попал недавно вызванный новичок национальной сборной - полузащитник Эдуард Сарапий. В то же время в состав вернулся защитник Илья Забарный, который пропустил предыдущий матч с Шотландией из-за дисквалификации.

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Заявка сборной Украины на матч с Арменией:

Вратари: Евгений Волынец, Дмитрий Ризнык, Андрей Лунин

Защитники: Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Тарас Качараба, Александр Караваев, Николай Матвиенко

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Даниил Игнатенко, Виктор Цыганков, Александр Пихаленок, Александр Зубков

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик

Напомним, что матч Лиги наций Армения - Украина состоится в Ереване на Республиканском стадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций Армения - Украина.

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