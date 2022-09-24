Без вызванного новичка, но с Забарным: Сборная Украины огласила заявку на матч с Арменией
В субботу, 24 сентября, сборная Украины в матче пятого тура Лиги наций встретится на выезде с Арменией.
Накануне игры главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков огласил список игроков, которые смогут принять участие в поединке.
Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, из находящихся на подготовительном сборе футболистов в заявку не попал недавно вызванный новичок национальной сборной - полузащитник Эдуард Сарапий. В то же время в состав вернулся защитник Илья Забарный, который пропустил предыдущий матч с Шотландией из-за дисквалификации.
Читай также: Армения - Украина: где смотреть матч Лиги наций
Заявка сборной Украины на матч с Арменией:
Вратари: Евгений Волынец, Дмитрий Ризнык, Андрей Лунин
Защитники: Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Тарас Качараба, Александр Караваев, Николай Матвиенко
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Даниил Игнатенко, Виктор Цыганков, Александр Пихаленок, Александр Зубков
Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик
Напомним, что матч Лиги наций Армения - Украина состоится в Ереване на Республиканском стадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций Армения - Украина.