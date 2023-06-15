Модрич: Выиграть первый трофей в истории сборной – это будет исполнением мечты

Капиан сборной Хорватии Лука Модрич позитивно оценил победу своей команды в полуфинале Лиги наций.

Напомним, что 14 июня Хорватия обыграла Нидерланды в драматическом полуфинале 4:2. Сам Лука поставил точку в этом матче, реализовав 11-метровый удар.

Хавбек признал, что в начале матча хорватам не хватало скорости и желания, однако команда наконец включилась после гола Крамарича. Теперь подопечные Далича мечатают о том, чтобы завоевать первый трофей в истории сборной.

"Мы провели блестящий матч, ровно как и хотели. Возможно, не в первые 20 минут, но затем мы стали прибавлять. После того как Крамарич забил, мы включили максимальные обороты и действовали очень здорово. Обидно, что пропустили на последней минуте, но затем снова проявили характер в дополнительное время.

Мы не испытывали страха, но отдельные моменты могут менять течение матча, как, например, гол в конце основного времени. Мы здорово на это отреагировали, и тренер решил выпустить Петковича, который превосходно сыграл. Вся команда провела блестящий матч – с первой минуты до последней.

Победа в финале станет невероятным достижением, но сейчас важно грамотно восстановиться, подготовиться к игре. Завтра посмотрим, кто нам достанется в соперники по финалу. Выиграть первый трофей в истории сборной – это будет исполнением мечты", – сказал капитан сборной Хорватии.

Напомним, что в четверг, 15 июня, пройдет второй полуфинал Лиги наций, где встретяться сборные Италии и Испании.