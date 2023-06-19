Хорватия - Испания 0:0 (4:5 пен.) Обзор лучших моментов финала Лиги наций

В воскресенье, 18 июня, состоялся финал Лиги наций, в котором Хорватия встречалась с Испанией.

В основное время команды создали несколько моментов, но до реализации дело не дошло.

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В овертайме Хорватия и Испания уже были уставшими, так что судьбу турнира определила серию пенальти. Победителем встречи стала испанская сборная.

Вашему вниманию обзор лучших моментов матча Хорватия - Испания:

Хорватия - Испания 0:0 (по пен. 4:5)

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 12 - 21

Удары в створ: 5 - 1

Фолы: 11 - 18

Ожидаемые голы (xG): 0.8 - 1.64

Хорватия: Ливакович - Юранович (Станишич, 112), Шутало, Эрлич, Перишич - Модрич, Брозович, Ковачич - Пашалич (Петкович, 61), Крамарич (Майер, 90+1), Иванушец (Влашич, 78).

Испания: Симон - Навас (Карвахаль, 97), Ле Норман (Начо, 78), Ляпорт, Альба - Родри, Руис (Мерино, 78), Асенсио, Гави (Ольмо, 87), Пино (Фати, 66) - Мората (Хочелу, 66).

Предупреждения: Петкович - Гави, Начо, Родри.