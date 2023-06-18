Нидерланды - Италия 2:3 видео голов и лучших моментов матча 18.06.2023 Лиги наций

Итальянцы обыграли соперника в матче за третье место турнира европейских сборных.

В воскресенье, 18 июня, в Энсхеде на Де Гролс Весте состоялся матч за третье место Лиги наций, в котором встретились сборные Нидерланды и Италии.

В первом тайме "скуадра адзурра" дважды отметилась в воротах оппонента, благодаря голам Федерико Димарко и Давиде Фраттези.

По ходу второго тайма команды обменялись голами: сначала забил Стивен Бергвейн, а спустя всего четыре минуты отличился Федерико Кьеза.

В самой концовке встречи Жоржиньо Вейналдум сократил отставание "оранжевых" до минимума, но это все, на что хватило команду Рональда Кумана. В итоге Италия победила со счетом 3:2 и завоевала бронзовые медали турнира.

Вашему вниманию видео всех голов матча Нидерланды - Италия Лиги наций:

Нидерланды - Италия 2:3

Голы: Бергвейн, 68, Вейналдум, 90 - Димарко, 6, Фраттези, 20, Кьеза, 73

Ожидаемые голы (xG): 1.55 - 1.80

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 17 - 11

Удары в створ: 6 - 3

Нидерланды: Бейло - Думфрис, ван Дейк, Гертрюйда (Вейналдум, 46), Аке - де Йонг, Виффер (Верман, 76), Симонс (Копмейнерс, 63) - Ланг (Вегхорст, 46), Гакпо, Мален (Бергвейн, 46).

Италия: Доннарумма - Толои, Ачерби, Буонджорно, Димарко (Спинаццола, 74) - Верратти (Барелла, 85), Кристанте, Фраттези - Распадори (Кьеза, 63), Ретеги (Пеллегрини, 85), Ньонто (Дзаньоло, 64).

Предупреждения: Вегхорст, 90+5 - Димарко, 34, Барелла, 90+2, Ачерби, 90+5

Источник: MEGOGO