"Сопернику повезло": Конопля попытался объяснить поражение от Албании

Защитник сборной Украины Ефим Конопля прокомментировал поражение от Албании (1:2) в матче стартового тура группового раунда Лиги наций.

Игрок стал автором первого гола в поединке, но соперник украинцев ответил двумя результативными ударами.

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"Конечно, матч вышел очень трудным. Знали, что принципиальный и неудобный соперник. В целом, как и вся группа. Я считаю, что уступили совсем не по игре. У нас было больше моментов, больше били по воротам. Пропустили из двух контратак. Угловой был после контратаки. Не досмотрели, сопернику повезло.

Первый гол? Там был сумбур. Кажется, я сыграл головой, потом мяч попал в кого-то и упал на ногу сопернику, он его и запихнул нам с нескольких метров.

В перерыве договаривались быть более терпеливыми. Мы владели игрой в первом тайме, нам нужно было наращивать контроль. В принципе мы это и сделали, забили гол. Затем стандарт. Это всегда тяжело, когда так пропускаешь. Это может произойти с любой командой, с Францией, Испанией или Англией. Все могут пропустить после стандарта. Трудно прийти в себя после такого.

Мой гол? Рад, что забил. Можно сказать, что немного тренирую такие удары. К сожалению, это не помогло команде победить. Потому это просто гол и не больше", - сказал Конопля после матча.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Украина - Албания (1:2).

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