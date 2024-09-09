"Хорошо играют на контратаках": тренер Чехии высказался о матче с Украиной

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек поделился ожиданиями от поединка с Украиной в Лиге наций.

По словам специалиста, команда Сергея Реброва имеет сильные стороны, которые делают команду особенной.

"Изменения в стартовом составе на матч с Украиной по сравнению с игрой против Грузии обязательно будут. Сейчас я не буду обсуждать тактические схемы и наш план на поединок. Нам стоит изменить атмосферу в команде. Мы принимаем и понимаем критику от болельщиков и журналистов.

Мы смотрели игру Украины против Албании. Албанцы провели очень сильный матч, но и Украина действовала хорошо. Мы должны быть готовы к соответствующему настрою украинцев на встречу с нами. Мы понимаем, что тактические схемы у украинцев и грузин разные, но и команда Реброва хорошо умеет играть на контратаках".

Матч Чехия - Украина состоится во вторник, 10 сентября. Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45 по Киеву.

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